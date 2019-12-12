Авторы рейтинга комфортных городов пояснили свое исследование

Названы самые комфортные и доступные для жизни города России Подробнее

По информации РИА ФАН, город Кемерово получил 64,73 балла и оказался на восьмой строчке рейтинга. Управляющий партнера института Федор Коньков подчеркнул, что значительную часть статистических показателей специалисты нашли в базах Росстата по муниципальным образованиям за 2018 год. При составлении списка эксперты обращали внимание на статистику по количеству преступлений и дорожных аварий.

Исследователи расставили города по местам в зависимости от стоимости жизни и качества местной среды. Каждый из двух параметров давал 50 баллов. Городскую среду оценивали по обеспеченности жильем человека, площади современных торгово-развлекательных комплексов, загруженности дорог, преступности, инфраструктуры, метеоусловий и освещенности на улицах. Важными пунктами также стали транспортная доступность и индекс загрязнения воздуха.

Ранее институт территориального развития «Урбаника» провел исследование ста городов России. Самым комфортным и доступным городом для жизни стал Краснодар.