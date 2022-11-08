Авторы «МБК» рассказали, что нужно сделать для заключения договора найма | 360°

Общество 08 ноября 2022, 15:10 Авторы «МБК» рассказали, что нужно сделать для заключения договора найма МБК: перед заключением договора найма владелец жилья должен показать паспорт и документы

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Перед заключением договора найма владелец жилья должен показать свой паспорт, а также документы, подтверждающие право собственности на недвижимость. Об этом сообщил сайт МБК.

В самом договоре должны быть прописаны условия сдачи жилья в аренду, сумма и срок оплаты, а также опись имущества.

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Во время подписания договора арендодатель также должен предъявить выписку ЕГРН, где указаны все владельцы недвижимости и паспорт. Такая выписка должна быть выдана не позднее чем один месяц назад, написало utro.ru.

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Квартиросъемщик, в свою очередь, должен показать свой паспорт. Некоторые арендодатели также запрашивают справку об отсутствии судимости и справку с работы. Квартиросъемщики из других стран предоставляют и миграционную карту.