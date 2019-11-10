Автору символа России исполнилось 100 лет

Михаилу Калашникову 10 ноября исполнилось бы ровно 100 лет. Изобретенный им автомат стал символом России, а также самым массовым стрелковым оружием в истории. Автомат Калашникова находится на вооружении во множестве стран мира вот уже 70 лет.

Калашников родился в Алтайском крае в многодетной семье. Отслужил армию, был участником Великой Отечественной войны. Разрабатывать стрелковое оружие начал, когда попал в госпиталь с ранением. Это и стало профессией на всю жизнь.

Автомат Калашникова протестировали в экстремальных условиях. Видео Подробнее

Знаменитый АК был придуман в 1947 году. В 1949 взят на вооружение и поступил в войска. За это время было выпущено более 70 миллионов экземпляров автомата в разных его модификациях. АК состоит на вооружении в армиях более чем 50 стран мира. Автомат Калашникова изображен на гербах некоторых стран, например, Восточного Тимора, Зимбабве и Мозамбика, на флаге Мозамбика, а также на монете Островов Кука.

Разработкой оружия Калашников занимался всю жизнь. Несмотря на сыпавшиеся на него всю жизнь награды и поощрения, остался жить в Ижевске, поближе к родному оружейному заводу. Здесь же Калашников и умер 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни.