Авторов комментариев в онлайн-СМИ предложили регистрировать через госуслуги

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила обязать всех анонимных авторов комментариев под публикациями СМИ в интернете авторизовываться через портал госуслуг. Таким образом, за высказанное мнение будут отвечать сами люди, а не опубликовавшие их комментарий средства массовой информации.

Соответствующее письмо в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова направил директор АППСИМ Владимир Зыков. Об этом сообщил RT.

Роскомнадзор заблокировал Shutterstock за русофобию и суициды Подробнее

Зыков также написал, что авторизовываться можно будет с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Он объяснил свою инициативу тем, что сейчас люди оставляют свои комментарии под вымышленными именами.

Автор инициативы считает, эти люди часто распространяют недостоверную информацию, которая запрещена законодательством РФ. Соответственно, по словам директора АППСИМ, будет справедливо, если за размещение таких комментариев будет отвечать сам пользователь, а не СМИ, под записью которых он оставил свое мнение.

Сейчас по действующему в России законодательству редакциям за противозаконный комментарий пользователя могут выписать штраф или вообще лишить права на работу.