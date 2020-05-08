Автора проекта «Омбудсмен полиции» Воронцова арестовали

Арестован администратор групп в соцсетях «Омбудсмен полиции» Воронцов. Он проведет в СИЗО два месяца, согласно решению Тверского суда Москвы. Его подозревают в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тысяч рублей.

Обыск в квартире у автора проекта прошел утром 7 мая. Воронцов не открыл дверь правоохранителям, поэтому тем пришлось распиливать дверь болгаркой. После этого сотрудники УСБ ГУ МВД России по Москве задержали москвича.

Создателя проекта «Омбудсмен полиции» подозревают в вымогательстве в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции. По предварительным данным, Воронцов требовал 300 тысяч рублей за нераспространение личных фотографий.

Это уже второй обыск у Воронцова. В предыдущий раз правоохранители приходили в квартиру автора проекта 2 апреля. Тогда неизвестный от его имени разместил в интернете недостоверную информацию. Писали якобы, что курсантов военного учебного заведения, где у 70% учащихся и офицеров выявили коронавирус, заставляют ежедневно делать зарядку. Было возбуждено уголовное дело о распространении ложной информации.