Автора порнографического ролика на Масленице задержали в Приморье

В Приморском крае задержали человека, который вывел порнографический ролик на экран во время празднования Масленицы. Нарушителем порядка оказался бывший сотрудник дома культуры.

«Задержан тот, кто устроил непотребное „шоу“ на народных гуляниях в Михайловском районе. Это бывший сотрудник местного дома культуры. Обижен за, как он считает, незаконное увольнение», — рассказал сайту otvprim.ru собственный источник.

По информации источника, мужчина уже признался, что гей-порно на Масленице устроил он. Теперь ему грозит реальное наказание за незаконное распространение порнографии.

Незаконное распространение порнографии в России наказывается штрафом до 300 тысяч рублей или даже лишением свободы на два года.

Порнографическое видео показали во время празднования Масленицы в поселке Михайловка Приморского края 29 февраля. Ролик появился на большом экране на фасаде дома. Жители тут же отреагировали и стали снимать происходящее на видео. На кадрах видно, что вокруг много народу, в том числе дети. Местные власти рассказали, что это произошло во время «кульминации праздника», когда подожгли чучело.