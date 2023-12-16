Общество 16 декабря 2023, 16:48 Автора «Бандитского Петербурга» похоронили на Смоленском кладбище Писателя Константинова похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге Memorandum / YouTube

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В Санкт-Петербурге похоронили автора «Бандитского Петербурга», основателя Агентства журналистских расследований и «Фонтанки» Андрея Константинова. Об этом сообщило издание 78.ru.

Панихида прошла в здании Новой сцены Александринского театра, затем в Смоленской церкви состоялось отпевание. Журналиста похоронили на Смоленском кладбище. Константинову оказали воинские почести как подполковнику запаса.

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Журналист ушел из жизни в Северной столице 13 декабря. Ему было 60 лет. Писатель Андрей Кивинов назвал его смерть большой потерей для всего Петербурга. Он рассказал, что вместе с Константиновым хотел написать книгу, но не успел.

Смерть журналиста шокировала композитора Игоря Корнелюка. По словам музыканта, писатель долго скрывал свое тяжелое заболевание. Певец напомнил, что Константинов был удивительным, креативным человеком и настоящим патриотом.