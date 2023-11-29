Общество 29 ноября 2023, 15:06 Автор женских тренингов Дубцова посоветовала расслабиться во время флирта

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Декабрь — идеальное время для флирта, и чтобы он был идеальным, нужно помнить о пяти простых советах. Об этом Life рассказала танцевально-двигательный терапевт, автор женских трансформационных тренингов Ольга Дубцова.

Во-первых, от процесса нужно получать удовольствие, поэтому можно флиртовать ради флирта. Еще один важный момент — это расслабиться. Немаловажно играть голосом, чтобы он был приятный и соблазнительный.

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Также стоит быть внимательнее к деталям и делать мужчине комплименты. Наконец, не забывать про язык тела и избегать закрытых поз.

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