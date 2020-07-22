Автор законопроекта прокомментировал границы возраста молодежи
Автор законопроекта «О молодежной политике в Российской Федерации», депутат Наталья Кувшинова прокомментировала принятие законопроекта. Об этом сообщил «Ридус».
Она уточнила, что этому поспособствовали поправки к Конституции. По мнению, Кувшиновой, законопроект закрепляет понятия молодежи и молодежной политики, а также определяет возраст молодежи — до 35 лет.
«Это даст увеличение категории молодежи практически на 12,7 миллиона человек, до 41 миллиона. Соответственно, большее количество людей сможет пользоваться теми программами, которые существуют», — считает депутат.