Автор «вредных советов» рассказал, как усмирить родителей в период пандемии коронавируса
Об этом Григорий Остер рассказал в интервью ТАСС. Писатель в свойственной ему манере посоветовал детям несколько верных способов растрогать родителей и показать им свое примерное поведение. Для того, чтобы на ребенка весь день никто не ругался и нечего ему не запрещал, малыш должен сделать всего одну вещь — спрятаться в шкафу. Провести там стоит целый день — ведь там нет родителей, да и так гораздо проще вести себя порядочно.
Еще один способ растрогать родителей — с самого утра начать вести себя ужасно, а под вечер успокоиться и замолчать. Тогда родственники будут очень рады внезапному окончанию истерик — им не останется ничего другого, кроме как умиляться своим «замечательным» ребенком, который ведет себя как взрослый.
Остер подчеркнул, что не опасается за чувство юмора людей — его больше беспокоит другое.
Не в шутку, всерьез. Бывает так, что взрослые, которых их дети очень уж «достали», начинают своих детей от чего-нибудь отучивать. И это ужасноГригорий Остер.
Он подчеркнул, что отучать ребенка от чего-то не получится, ему можно только навредить этими попытками. Родителям стоит пойти от обратного и начать прививать сыну или дочери что-то хорошее — желательно, на собственном примере.