Автор «вредных советов» рассказал, как усмирить родителей в период пандемии коронавируса

Автор «Вредных советов для непослушных детей» Григорий Остер рассказал малышам, как «усмирить» своих родителей в период самоизоляции. Ведь из-за пандемии коронавируса всей семье приходится постоянно находиться дома — даже если раньше они не много времени проводили вместе.

Об этом Григорий Остер рассказал в интервью ТАСС. Писатель в свойственной ему манере посоветовал детям несколько верных способов растрогать родителей и показать им свое примерное поведение. Для того, чтобы на ребенка весь день никто не ругался и нечего ему не запрещал, малыш должен сделать всего одну вещь — спрятаться в шкафу. Провести там стоит целый день — ведь там нет родителей, да и так гораздо проще вести себя порядочно.

Еще один способ растрогать родителей — с самого утра начать вести себя ужасно, а под вечер успокоиться и замолчать. Тогда родственники будут очень рады внезапному окончанию истерик — им не останется ничего другого, кроме как умиляться своим «замечательным» ребенком, который ведет себя как взрослый.

Остер подчеркнул, что не опасается за чувство юмора людей — его больше беспокоит другое.

Не в шутку, всерьез. Бывает так, что взрослые, которых их дети очень уж «достали», начинают своих детей от чего-нибудь отучивать. И это ужасно Григорий Остер.

Он подчеркнул, что отучать ребенка от чего-то не получится, ему можно только навредить этими попытками. Родителям стоит пойти от обратного и начать прививать сыну или дочери что-то хорошее — желательно, на собственном примере.