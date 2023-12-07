Общество 07 декабря 2023, 13:30 Автор тактильных макетов Щитов: при создании мини-копий памятников Нижнего Новгорода использовалась сварка

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Тактильные макеты самых ярких архитектурных памятников Нижнего Новгорода появились в городе. Скульптор Александр Щитов рассказал о процессе создания мини-копий в беседе с сайтом Pravda-nn.ru.

Специалист отметил, что самыми сложными в работе оказались здания Дворца культуры и Театра драмы. Макет последнего собирался из многих деталей с помощью сварки, добавил Щитов.

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Копии предназначены для слабовидящих и незрячих людей. Миниатюрную версию памятника можно ощупать, благодаря чему появится подробное представление оригинала.