Автор решил отозвать законопроект о «значимых сайтах» на доработку

Депутат Антон Горелкин отзовет свой законопроект об ограничении иностранного участия в значимых информационных ресурсах. По его словам, он решил добавить в него идеи экспертов и бизнеса.

Горелкин объяснил, что мог бы доработать законопроект ко второму чтению, но, поскольку нет срочности, принял решение воспользоваться механизмом отзыва инициативы, пишет «Интерфакс».

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Горелкин напомнил, что в связи с законопроектом, в основном, обсуждались два сценария: «Яндекс» уйдет из России или компанию купит какая-нибудь из госкорпораций.

«Но я также тысячу раз говорил, что мой законопроект не про „Яндекс“. Не то пальто совершенно! Законопроект нацелен на защиту нашего цифрового суверенитета. Поэтому я продолжу работать над ним, с учетом положительного правительственного отзыва», — сказал Горелкин.

Депутат заявил, что его законопроект необходим в современной динамике развития цифровой экономики, и выразил уверенность, что после доработки инициатива будет принята.

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Горелкин внес законопроект об ограничении иностранного участия в значимых информационных ресурсах 26 июля. Под значимыми ресурсами он предложил понимать сайты или программы, которые дают владельцам бизнеса возможность собирать данные о российских пользователях. По задумке депутата, владельцем такого сайта может быть только российское юрлицо или гражданин России, а доля иностранного участия не должна превышать 20%.

Правительство поддержало инициативу Горелкина с условием, что планка для иностранного участия будет повышена до уровня 50% минус 1 акция.