Общество 25 января 2024, 12:01 Автор программы «Живая еда» Малоземов: горячая вода позволяет размягчить сухофрукты и смыть слой диоксида серы

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Автор и ведущий программы «Живая еда» на канале НТВ Сергей Малоземов в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, что смыть диоксид серы с сухофруктов можно горячей водой.

По словам специалиста, горячая вода не только убирает вещество, но и остальные загрязнители.

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«Можно замочить сухофрукты на полчаса, чтобы они полежали, отмокли, потом потереть их и помыть под горячим краном», — добавил Малоземов.

При этом эксперт отметил, что диоксид серы (Е220) считается безопасным для большинства людей консервантом.