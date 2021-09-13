Автор поста про привязанного в больнице мальчика рассказал о последствиях шумихи

Девушка по имени Дарья, которая опубликовала в Instagrаm видео с привязанным трехлетним ребенком в больнице Санкт-Петербурга, рассказала «360», что такая практика у медперсонала действовала больше месяца. Ее пост помог изменить ситуацию, с ребенком стали гулять и играть.

Девушка не видела, кто именно привязывал мальчика. Когда она спрашивала у медперсонала, почему к нему применяются такие меры, врачи сказали, что ребенок гиперактивный. В больнице мальчик находится, потому что его родителей лишили прав.

«Мы все видели, что он был привязан. Сейчас нашлись те, кто до меня обращался. В августе было то же самое», — рассказала она «360».

Она рассказала, что под постом одна пользовательница соцсети оставила комментарий о том, что пыталась обращаться в администрацию больницы, но ее после этого выгнали из медучреждения. Дарья решила пойти другим способом. Она опубликовала пост на своей странице, на которую подписаны около 15 тысяч человек.

«Мои подписчики закидали жалобами всех уполномоченных. Видео в итоге стало вирусным», — рассказала она.

После антипопулярности в больнице к мальчику стали относиться по-другому. Его перестали привязывать, с ним стали гулять и играть. Ребенок теперь выглядит счастливым.

Ранее в больнице Санкт-Петербурга трехлетнего ребенка привязали к кровати и детскому стульчику колготками, чтобы он не смог убежать. Историю про мальчика рассказала пользовательница по имени Дарья. Она уточнила, что медработники не разрешают брать его на руки, трогать или что-то ему давать. Якобы после общения с людьми он будет плакать и его не получится уложить спать.