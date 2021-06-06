Автор «перенервничал» и сделал ошибку на памятнике, который открыл Путин

Автор памятника императору Александру III, который накануне в Гатчине открыл президент России Владимир Путин, исправил ошибку с орденом. Об этом скульптор Владимир Бродарский написал в Instagram.

На груди у императора вместо восьмиконечной звезды ордена Апостола Андрея Первозванного была шестиконечная звезда. На ошибку обратили внимание в Сети.

«Техническая ошибка была замечена и исправлена! Виноваты, перенервничали, а ведь на макете было все верно», — рассказал Бродарский.

На фотографии в посте скульптора на груди Александра III виднеется уже восьмиконечная звезда.

Памятник открыли во дворе Арсенального каре Большого Гатчинского дворца по инициативе Российского исторического общества. Монумент создали по эскизам Паоло Трубецкого, которые хранились в Русском музее с 1899 года. Бродарский победил в международном конкурсе и в 2018 году получил право на воплощение проекта в жизнь.

Путин пообещал запустить новые современные просветительские проекты, нацеленные на патриотическое воспитание молодежи. Это необходимо для сохранения исторического и духовного наследия России.

Александр III вошел в историю как миротворец: во время его правлении Российская империя не вела войн. История Гатчины неразрывно связана с именем императора. В течение всех 13 лет царствования дворец был его официальной резиденцией.