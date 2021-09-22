Автор нововоронежской Аленки назвал новую версию памятника пиар-ходом

Художник Александр Шилин, автор эскиза скандального памятника Аленке в Нововоронеже, рассказал, что он не знает, кто работал над новой версией монумента. Об этом Шилин сообщил РЕН ТВ.

Художник предположил, что авторы новой Аленки выполнили работу бесплатно. По мнению Шилина, они могли сделать памятник ради известности.

«Своеобразный пиар-ход», — сказал он.

Фотографии с новой Аленкой ранее появились в паблике «Подслушано Нововоронеж». На этот раз основательницу села Новая Аленовка изобразили как молодую красивую девушку, писало РИА ФАН. Ее взгляд устремлен вверх, руки сложены на груди. Вскоре статую установят на месте, где прежний вариант памятника не простоял и недели.

Нововоронежские власти обещали, что новая Аленка будет красивой и душевной.

Оригинальный памятник Аленке установили в Нововоронеже в декабре 2020 года. Это было приурочено к 250-летию основания села Новая Аленовка. Через три дня по просьбам местных жителей памятник демонтировали. Позже его продали на аукционе за 2,6 миллиона рублей.