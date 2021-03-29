Автор мема «Наташа, мы все уронили» назвала причину для регистрации его как товарного знака

Автор мема про Наташу и котов Дарья Бородулина решила зарегистрировать товарный знак «Наташа, мы все уронили». Девушка объяснила «360», что пока что просто хочет защитить свою интеллектуальную собственность.

Зарегистрировать товарный знак москвичке посоветовал юрист. Внимание на то, что мем используется в коммерческих целях, Бородулина обратила еще в прошлом году. Тогда картинка с котами была на пике популярности.

«Я заметила, что он используется именно в коммерческих целях — в сувенирке, на одежде, в рекламе, в том числе и наружной. На тот момент ко мне как к автору мема никто из предпринимателей не обращался, разрешение на использование никто не запрашивал, и отчислений никаких я не получала», — рассказала Дарья, признавшись, что сначала не стала ничего предпринимать — не хватило решимости.

Создательница мема про котов и Наташу заметила, что не считает себя конфликтным человеком. Предпринимательница из столицы никогда не радовалась перспективе разборок или судов. Поэтому «просто прошла мимо». Ей казалось, что популярность и хайп вокруг мема уже сошли на нет. Однако ошиблась и в итоге последовала рекомендациям адвоката.

Я всегда лояльно относилась к тому, что мемы моего авторства достаточно виральны и широко разлетаются по интернету. <…> Считаю, что в этом нет ничего криминального вообще. Для мемов это естественно и нормально. Я никогда не просила удалить какой-либо из мемов, максимум — изредка просила указать первоисточник Дарья Бородулина автор мема «Наташа, мы все уронили».

Дарья заметила, что одно время мем жил своей жизнью, а к его популярности причастны сами люди. Ситуация девушку порадовала. «По-моему, это здорово, когда нечто, что ты придумал, распространилось так широко, ушло в народ, претерпело изменения, вылилось в неожиданные формы», — сказала она.

С коммерческим использованием мема обстоятельства складывались по-другому. Им заинтересовались несколько «очень крупных компаний и множество небольших». Причем картинку используют до сих пор.

«Авторское право у нас в стране — довольно болезненная тема: у нас неплохо защищены тексты песен или стихи. В случае с мемами ситуация другая. Скорее всего, отчасти потому, что мем зачастую — произведение народного, коллективного творчества. В моем случае у мема есть свой автор, и он очень легко гуглится в интернете. Я считаю справедливым одинаково защищать объекты любого творчества», — пояснила Бородулина.

Что будет после регистрации товарного знака, автор мема пока не знает. Она предположила, что, возможно, начнет выпускать сувенирную продукцию или что-либо еще.