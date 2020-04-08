Автор книги о коронавирусе поделился прогнозами о пандемии

«Я думаю, что вакцина от коронавируса появится через полтора года. Это довольно длительный срок и необходимо будет до этого момента дотянуть. Коронавирус у нас не впервые, до этого были две эпидемии коронавирусных инфекций и они по своим последствиям были более ужасны. Тогда медики оперативно отработали и достаточно изучили обе разновидности вируса в плане разработки вакцины. Лекарство не было запущено в производство только потому, что активность самих вирусов сошла на нет», — пояснила профессор.

Специалист предположила, что пандемия может уничтожить себя, тогда количество выздоровевших должно кратно превысить число заразившихся.

«Отсюда два вывода: принципиальных преград к изготовлению вакцины от коронавирусов нет, ну и сам вирус без вакцины может исчезнуть. Всем этот факт широко известен и никакого конца света у нас не происходит», — отметила Баранова.

Она уточнила, что пандемия проверила на прочность национальные системы здравоохранения и обратила внимание на необходимость их модернизации.

«У нас сейчас не одна вакцина кандидатная, а сотни проектов запущены в каждой стране. Только в США их десятки. Уже есть проекты в некоторых странах, где можно испытывать не безопасность, а эффективность вакцины. Это значит, что безопасность ее уже проверена», — добавила эксперт.

По ее мнению, пандемия обладает сезонным характером.

«России в этом плане повезло, это страна с континентальным климатом. У нас летом наступает период жаркой и сухой погоды, что очень плохо для вирусов и хорошо для прекращения эпидемий», — подчеркнула профессор.

Она порекомендовала сохранять трезвость в голове и не устраивать панику из-за пандемии коронавируса.