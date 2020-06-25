Автор инициативы объяснил, зачем нужно платить родителям за отказ от детского сада

Нужно платить деньги тем родителям, которые откажутся от места в детском саду, считает депутат Госдумы Василий Власов. По его мнению, сумма выплат должна быть равна региональному МРОТ.

С такой инициативой сам Власов выступил в Госдуме. Он считает, что это поможет убрать очереди в детских садах. Кроме этого, по мнению депутата, у родителей должен быть выбор: вести ребенка в сад или самим им заниматься, при этом получать поддержку от государства.

«Для того, чтобы ребенок был в детском саду, платится зарплата няне, учителям, охране. Это стоит определенную сумму. Мы посчитали, что в зависимости от региона, это где-то от 10 до 15 тысяч рублей на одного ребенка. В среднем этот плюс-минус сумма МРОТ по регионам», — пояснил депутат в разговоре с «360». Он также считает, что государство могло бы эту же сумму ежемесячно выплачивать родителям, которые не будут отдавать ребенка в детский сад.

Депутат заверил, что такие выплаты никак не повлияют на зарплаты персонала в дошкольных учреждениях.

Власов рассказал, что похожие инициативы были, однако все упиралось в денежный вопрос. Сейчас, как объяснил депутат, политика государства меняется, благодаря этому появилось много дополнительных выплат и льгот. Депутат считает, что скоро в стране из-за возможного роста цен на нефть могут появиться лишние деньги. Их можно было бы пустить на детские сады.

Инициативу депутата Власова поддержала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.