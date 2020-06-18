Автор идеи объяснил, почему мусоропроводы нужно закрыть навсегда
«Мысль о том, что с мусоропроводами у нас что-то не так, не нова. Это подтверждается и многочисленными обращениями и жалобами граждан в различные органы, в том числе и в Общественную палату», — рассказал «360» первый зампред комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП Артем Кирьянов.
По его словам, сейчас в России уже есть идеи о том, чтобы полностью отказаться от мусоропроводов в строящихся домах.
«Но есть же и дома старого фонда, в которых материальная и моральная изношенность мусоропроводов очень велика и мешает комфортно жить», — заявил Кирьянов.
Сейчас решение о консервации контейнеров для мусора внутри дома могут принимать только управляющие компании, и это, по словам члена ОП, достаточно трудоемкая процедура — нужно устраивать общее собрание жильцов и согласовывать со многими структурами. А если закон примут на федеральном уровне, процесс ускорится в несколько раз.
Да и раздельный сбор мусора куда более важен, чем один единственный контейнер на весь подъезд — об этом ранее заявляли эксперты.