Автор идеи объяснил необходимость появления новой категории льготников в России

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров сравнил россиян, принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса, с ликвидаторами чернобыльской аварии. Он предложил предоставить им дополнительные льготы.

«Приходит время задуматься о механизме поощрения социальной поддержки тех специалистов, которые принимали активное участие в борьбе с коронавирусом у нас в стране. Как ни крути, пандемию коронавируса можно сравнить с техногенной катастрофой в Чернобыле», — сказал он в беседе с «360».

Он напомнил, что после аварии на ЧАЭС были введены льготы для участников борьбы с радиационным заражением и статус ликвидатора последствий аварии был присвоен более чем 500 тысячам граждан Советского Союза. Впоследствии они пользовались рядом льгот и получили набор дополнительных социальных гарантий.

«Поэтому считаю, что необходимо рассмотреть возможность выделения врачей, ученых, волонтеров, сотрудников специальных служб, принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в отдельную льготную категорию „Ликвидаторы пандемии коронавируса“, как минимум с награждения отличительным знаком», — отметил он.

Владимир Петров предложил дать им дни оплачиваемого отпуска в санаторно-курортном режиме, и иные дополнительные социальные гарантия наподобие тех, которыми пользуются ликвидаторы аварии ЧАЭС.