Автор идеи о Крестьянском кодексе в России объяснил, зачем нужна инициатива

За последние годы в России бросили 40 миллионов гектар земель. Молодежь не желает становиться крестьянами и разбегается из села. На фоне этого упадка в нашей стране необходимо собрать все законы, которые касаются сельских тружеников в единый свод. Об этом «360» рассказал автор предложения о Крестьянском кодексе, глава думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

«Истинные крестьяне уже в земле, молодежь оттуда разбегается. За эти годы 40 миллионов гектар брошены земли. 22 тысячи деревень с географической карты исчезли, 23 тысячи совхозов и колхозов исчезли. <…> Такая мысль у меня сложилась, создать крестьянский кодекс, в который бы зашел свод законов. <…> Я знаю, что надо делать, а мы сегодня повернули механизм — инвестор придет, разовьет», — рассказал Харитонов.

Депутат добавил, что знает о крестьянской жизни не понаслышке, так как почти 20 лет отработал в Новосибирской области директором совхоза. По его словам, сейчас инвесторов интересует лишь одно — чистая прибыль. Харитонов подчеркнул, что Крестьянский кодекс должен стать своего рода учебником для тех, кто уже живет и работает или собирается жить и работать на селе. В этом законе должны быть прописаны важнейшие для крестьян, живущих в разных регионах, вопросы

Ранее депутат предложил принять в России единый Крестьянский кодекс. По его мнению, документом может заняться Госдума следующего созыва.