Автор идеи о бесплатном втором высшем образовании объяснил ее справедливостью

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил сделать бесплатным получение второго высшего образования в России. По его словам, принятие такого закона поможет восстановить справедливость, так как каждый имеет право не платить деньги за учебу в вузе.

Федоров пояснил, что выступил с инициативой о бесплатном высшем образовании именно сейчас в связи со сложной экономической ситуацией.

«Кризис и многие люди — часть людей — будут менять работу, профиль своей деятельности, и поэтому они нуждаются в поддержке. Поэтому сегодня они, там, допустим, год, десять назад предложена эта инициатива и сейчас обсуждается», — отметил депутат.

Он добавил, что каждый человек имеет право получить от государства услугу в виде высшего образования. Если по какой-то причине человек не воспользовался правом на бесплатное высшее образование и пошел в платное, то это не повод лишать его подобной услуги, считает Федоров.

«Он платит налоги, живет в государстве, и это несправедливо, когда кто-то воспользовался этой услугой, а другого человека по основаниям, допустим, что в его городе не было нужного ему вуза, этого права лишили. Таким образом, мы просто здесь восстанавливаем справедливость и даем равенство государственным услугам, что и прописано в нашей Конституции», — заявил автор инициативы.

Депутат отметил, что сейчас важно начать обсуждать вопрос. Рано или поздно идею могут поддержать. По словам Федорова, если закон примут, то на второе высшее пойдет небольшое количество людей, так как учиться довольно тяжело.

«То есть просто так вот, потому что человеку нечего делать, он на несколько лет учиться не пойдет. То есть этим действительно воспользуются люди, которым это будет надо. Их будет немного, потому что все-таки уже человек имеет образование, он уже втянулся в какую-то деятельность, но это будет именно тем, кому это нужно», — заключил он.

Ранее Федоров написал письмо главе Минобрнауки России Валерию Фалькову. Он предложил сделать бесплатным второе высшее образование для тех, кто уже окончил вуз.