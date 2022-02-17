Автор идеи борьбы с чайлдфри в интернете объяснила важность своей инициативы

Блокировка контента с пропагандой отказа от рождения детей (чайлдфри) и радикальным феминизмом помогут сохранить суверенитет России. Подобные идеи сейчас пропагандируются среди подростков, которые в будущем будут управлять страной. Об этом в беседе с Lenta.ru заявила автор инициативы сенатор Маргарита Павлова.

По ее словам, идея отказа от рождения детей в будущем скажется на общем населении страны, что принесет большой ущерб.

«Сейчас на демографию больше влияют социально-экономические проблемы, но мы с вами должны смотреть в будущее. Эти темы сейчас заходят в менталитет российской молодежи, и они сработают», — подчеркнула Павлова.

Сенатор отметила, что ее идея должна защитить современных российских подростков от идеологии, продвигаемой США. В качестве аргумента она привела фонд, созданный администрацией Байдена, по поддержке ЛГБТ-сообщества. Павлова добавила, что у России другие национальные ценности.

«Защита государственного суверенитета требует от нас определенных усилий. Молодежь — это те, кто уже завтра встанет у руля нашей страны. Сейчас ни для кого не секрет, что много информации они черпают из интернета», — отметила Павлова.

Член Совета Федерации Маргарита Павлова совместно с Роскомнадзором готовит законопроект о расширении списка противоправной информации в интернете, которую можно блокировать в досудебном порядке. По словам сенатора, в список необходимо внести движение чайлдфри, радикальный феминизм нездоровые формы сожительства, а также заявления о нормализации девиантных форм поведения.