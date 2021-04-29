Автор граффити «Все дороги ведут в морг» на стене больницы Петербурга попал на видео

Неизвестный уличный художник через трафарет нанес на стену Покровской больницы Санкт-Петербурга надпись «Все дороги ведут в морг». В распоряжении «360» оказалось видео, где можно посмотреть, как велась работа над граффити.

Судя по опубликованным кадрам, художник работал в темное время суток. Неизвестный по порядку нарисовал все буквы, составляющие фразу, и удалился.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что напротив надписи находится детский сад. Недалеко расположена школа.

По данным Piter.tv, Покровская больница сегодня работает в качестве инфекционного стационара для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

Надпись украшала стену совсем недолго. К полудню сотрудники коммунальных служб закрасили ее серой краской. Фотографии с места опубликовали пользователи социальных сетей.