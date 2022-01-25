Автор «голой» фотосессии на фоне мечети объяснил свой поступок незнанием закона

Блогер Мария Катанова, которая организовала съемку девушки в нижнем белье рядом с мечетью, не подозревала об уголовной ответственности. Девушка призналась, что попросту не знакома с Уголовным кодексом.

Катанова провела прямой эфир в Instagram, где снова ответила на вопросы подписчиков о произошедшем.

«Знала ли я про уголовную ответственность, которая грозит за это? Нет, не знала. Это моя большая ошибка, моя юридическая безграмотность как раз и привела вот к этому», — подчеркнула блогер.

Она заявила, что считает себя специалистом в области SMM, но «хотела идти дальше, расти». Катанова начала работать в команде с одним пиар-агентством, юрист которого уверил ее в отсутствии какой-либо ответственности за откровенную фотосессию.

СК уже завел дело по статье об оскорблении чувств верующих. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до года. Следствие обвиняет трех фигурантов, которые заранее спланировали все свои действия.

Сама Катанова уверяла, что не была знакома ни с моделью, ни с девушкой-фотографом. Но в этом же прямом эфире заявила обратное.

«В начале плана это был пиар-ход. Я обратилась в пиар-агентство, которое мне и разработало всю эту схему», — сказала блогер.

В беседе с «Газетой.ru» девушка заметила, что намерения у нее были самые благие и она не хотела подобной акцией «задеть чьи-то чувства».