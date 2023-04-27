Общество 27 апреля 2023, 03:55 Автор «Дозоров» Лукьяненко рассказал о новом романе «Форсайт» Писатель Лукьяненко: в новом романе «Форсайт» будут киберпанк и путешествия во времени РИА «Новости»

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Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал о завершении своего нового романа «Форсайт». Книга появится на прилавках уже этим летом, сообщила «Парламентская газета».

В романе переплетутся элементы киберпанка, постапокалипсиса, твердой научной фантастики и путешествия во времени. Однозначно жанр нового произведения определить трудно.

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«Это большая история о том, к чему нас приводят технологии, каким может быть наше будущее и что вообще представляет собой наш мир», — так представил свое детище писатель.

Лукьяненко не исключил своего возвращения к старым «Дозорам». Но произойдет это не скоро. Фантаст считает, что сначала мир должен «устаканиться», чтобы понять, что происходит вокруг главного героя — Антона Городецкого.

Что касается третьей части саги «Сумеречный дозор», то ее выход не планируется. Писатель заявил, что именно эта история с Хабенским в роли Антона Городецкого окончена навсегда.

Не так давно писатель-фантаст Сергей Лукьяненко вошел в состав Общественной палаты. Он планирует работать над вопросами отечественной патриотической литературы.