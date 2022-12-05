Общество 05 декабря 2022, 18:08 Автор «Бандитского Петербурга» рассказал, почему нельзя оставить в центре города тюрьму «Кресты» Писатель Андрей Константинов: «Кресты» — это развалившийся замок Люцифера

Читать 360tv в

Знаменитый тюремный комплекс «Кресты», расположенный в самом сердце Санкт-Петербурга, недавно предложили снести. О том, насколько правильно такое решение, высказался писатель Андрей Константинов в беседе с телеканалом «Звезда».

По данным сайта телеканала, Константинов отметил, что посещал тюремный комплекс весной этого года. По его словам, внутри помещения складывается ужасающее ощущение, будто ты находишься в замке Люцифера.

Реклама

Писатель подчеркнул, что в историческом здании необходимо сделать «что-то другое», добавив, что тюрьма имеет очень выгодное месторасположение.

Реклама

Авторы: