05 декабря 2022, 18:08
Автор «Бандитского Петербурга» рассказал, почему нельзя оставить в центре города тюрьму «Кресты»
Писатель Андрей Константинов: «Кресты» — это развалившийся замок Люцифера
Знаменитый тюремный комплекс «Кресты», расположенный в самом сердце Санкт-Петербурга, недавно предложили снести. О том, насколько правильно такое решение, высказался писатель Андрей Константинов в беседе с телеканалом «Звезда».
По данным сайта телеканала, Константинов отметил, что посещал тюремный комплекс весной этого года. По его словам, внутри помещения складывается ужасающее ощущение, будто ты находишься в замке Люцифера.
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Писатель подчеркнул, что в историческом здании необходимо сделать «что-то другое», добавив, что тюрьма имеет очень выгодное месторасположение.
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Санкт-Петербург
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