Автопутешественникам дали советы, как развлечь себя и пассажиров в дальней дороге

Долгие автомобильные поездки способны утомить не только водителя, но и пассажиров. Особенно тяжело переносят дальние расстояния маленькие дети. Родителям то и дело надо придумывать, как развлекать своих малышей. Тоже самое касается и водителя. От дороги у него теряется концентрация и притупляется зрение. О том, как можно проводить время в автопутешествии с пользой и интересом, рассказал сайт «Аргументы и факты».

Одним из способов, который подойдет как для взрослых, так и самых маленьких, являются аудиокниги и музыка. Родители могут поставить на мультимедийном устройстве подборку веселых детских песен или аудиотреки. Это может быть музыкальный спектакль, радиопостановка по классическим произведениям или просто аудиокнига со сказками.

Кроме того, в автомобиле можно начать отгадывать числовые обозначения регионов на номерах проезжающих машин или играть в семейные игры. К примеру, ведущий отмечает для себя объект в поле зрения путешественников и описывает его вслух, а в задачу игроков входит угадать предмет по приметам. На уточняющие вопросы игроков ведущий может отвечать только «да» или «нет».

Если же все пассажиры уснули и поговорить не с кем, водитель может подбадривать себя другими способами, например, физическими упражнениями. Можно напрячь и расслаблять мышцы на руках или ногах, можно потрясти головой, как при пробуждении, или поднимать правой рукой сумку. Также прогнать сонливость поможет пища, которую нужно долго разжевывать, либо рассасывать конфеты-леденцы.