Эксперты объяснили популярность китайского автопрома в России

В первый месяц осени резко упали продажи новых автомобилей. По данным отчета Ассоциации европейского бизнеса, за сентябрь было куплено на 22,6% меньше машин, чем год назад. Однако в России наблюдается растущая популярность китайского автопрома. В причинах таких предпочтений россиян разбирались «Известия».

Китайский автопром активно осваивает российский рынок. Компания Haval за один только сентябрь смогла продать 3513 машин. Это сразу на 147% больше, чем ровно год назад. Теперь фирма находится в рейтинге лидеров. Компания Chery тоже показала значительный рост в 134% — таких автомобилей в сентябре было продано 3488. Эксперты объясняют это тем, что маркетинг у китайских компаний очень продуманный, а качество самих машин постоянно повышается.

«У китайского автопрома очень смелые стратегии развития и агрессивный маркетинг. Еще причины повышения продаж — более привлекательная по сравнению с прямыми конкурентами цена и повысившееся в последние годы качество», — сказал независимый консультант по индустрии «Автомобили и транспорт» Сергей Бургазлиев.

По его словам, есть еще один очень важный момент, который напрямую влияет на продажи. Именно у китайских компаний налажено собственное производство полупроводников. Поэтому фирмы из Китая занимают более выгодное положение, чем их конкуренты из многих стран. В целом при совокупности всех этих факторов эксперты приходят к выводу, что Китай и далее будет активно осваивать российский авторынок.