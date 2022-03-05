Автопробег в поддержку спецоперации на Украине провели в Севастополе

Несколько сотен машин приняли участие в автопробеге, организованном в Севастополе в поддержку спецоперации на Украине. О проведении акции рассказали организаторы мероприятия.

«Машин участвовало очень много, на 150 мы перестали считать. Цель — выразить солидарность с армией и президентом. Я с товарищами возил в 2014 году и позднее гуманитарку на Донбасс. Мы все видели, что там происходило, и нам все понятно», — привело РИА «Новости» слова руководителя организации «Самооборона «Севастополь без фашизма» Олега Манохина.

Мужчина подчеркнул, что автомобилисты выступают не против украинского народа, а против нацистов. Автопробег организовали двумя колоннами. Первые участники акции возложили цветы у закладного камня «Погибшим севастопольцам на Донбассе» в парке Победы. Затем водители второй колонны направились к мемориалу героической обороне города.

«Люди на улицах, в автомобилях приветствовали нас — кричали, свистели, сигналили. На площади Нахимова мы развернули плакат в поддержку армии и президента «Zа Россию Zа Путина Zа СеVастополь», — рассказал руководитель организации «Блокпост Севастополь» Иван Крыжанивский.

Он отметил, что в колонне ехали более 250 машин. На автомобили установили флаги России, Севастополя и ВДВ.