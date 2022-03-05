Автопробег в поддержку операции России на Украине прошел во Владивостоке

Во Владивостоке состоялся автопробег в поддержку военной операции России на Украине. Об этом сообщило местное издание Vl.ru.

По его информации, в акции приняли участие около 70 человек из 10 организаций приблизительно на 30 машинах. Колонна проехала от остановки «Фабрика «Заря» до Русского острова с флагами России.

Участники акции наклеивали букву Z и изображения с хештегом «ДавайЗаМир» на автомобили. Пробег длился около полутора часов.

По словам Алексея Свиридова, руководителя регионального исполкома общероссийского движения «Сильная Россия», решение о проведении акции приняли несколько общественных организаций 2 марта. Чтобы принять участие в пробеге, большинство отпросились с работы, а кто-то брал выходной.

Автопробег в поддержку спецоперации на Украине провели в Севастополе 4 марта. В колонне ехали более 250 машин. На автомобили установили флаги России, Севастополя и ВДВ.