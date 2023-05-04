Общество 04 мая 2023, 19:10 Автопробег в память о защитниках города-героя стартовал в Петербурге

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Автопробег по местам боевой славы в память о защитниках Отечества стартовал в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили на сайте телеканала «Санкт-Петербург».

Участие в памятном пробеге приняли более двухсот человек. Колонна с призерами соревнований, городскими активистами и школьниками начала свое движение 4 мая с Площади Победы.

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Отмечается, что участники автопробега взяли с собой в машины портреты родственников, участвовавших в ВОВ.