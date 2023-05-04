04 мая 2023, 19:10
Автопробег в память о защитниках города-героя стартовал в Петербурге
Автопробег по местам боевой славы в память о защитниках Отечества стартовал в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили на сайте телеканала «Санкт-Петербург».
Участие в памятном пробеге приняли более двухсот человек. Колонна с призерами соревнований, городскими активистами и школьниками начала свое движение 4 мая с Площади Победы.
Реклама
Отмечается, что участники автопробега взяли с собой в машины портреты родственников, участвовавших в ВОВ.
Санкт-Петербург
ВОВ
Реклама
Реклама