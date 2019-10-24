Автопробег в честь 100-летия войск связи РФ стартовал в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске стартовал автопробег, посвященный 100-летию войск связи и бессмертному подвигу связиста Николая Новикова. О самом подвиге сержанта долгое время было мало что известно, да и место исторического события установили лишь недавно.

Благодаря героизму 19-ти летнего Николая Новикова, в 1941 году была восстановлена телефонная связь, и появилась возможность передать в штаб данные о наступлении фашистов. Многие участники памятного автопробега по городам воинской славы тоже еще очень молоды, но уже немало знают о подвигах своих сверстников времен Великой Отечественной войны.

«Для нашего поколения подвиг связиста Новикова особенно важен тем, что он был нашим ровесником. Для меня это мероприятие особо важно, поскольку я сам являюсь жителем Наро-Фоминска и считаю, что очень важно прививать молодежи любовь к родине, патриотизм и обязательно чтить подвиг своих предков», — сказал Илья Чмеленко, студент РТУ МИРЭА, председатель студенческой научной лаборатории.

В автопробеге участвует 55 человек на 15 автомобилях. Они посетят мемориалы, памятные места, познакомятся с работой патриотических организаций Ржева и Пскова. Цель пробега — наладить взаимодействия со всеми, кому дорога историческая память. Завершится пробег 27 октября.