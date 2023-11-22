22 ноября 2023, 14:02
Автопробег в честь морской пехоты проведут в Петербурге 26 ноября
В Санкт-Петербурге 26 ноября проведут автопробег, посвященный празднованию Дня морской пехоты. Мероприятие стартует в 10 утра у Адмиралтейства, написал «Петербургский дневник».
Не менее 50 автомобилистов с флагами и наклейками морской пехоты на своих авто проедут по центру города и прибудут в мотоцентр на Рощинской улице. В церемонии примет участие главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов.
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«Мы хотим показать, что город и его жители любят и уважают наших морпехов, поздравляют их с праздником», — сказал президент общественной организации «Мотоциклисты Санкт-Петербурга» Григорий Путинцев.
Санкт-Петербург
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