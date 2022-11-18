Общество 18 ноября 2022, 20:36 Автопробег спецмашин провели в Тарко-Сале ЯНАО

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Автопробег спецмашин провели в Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа. Данное мероприятие было приурочено ко всемирному дню жертв ДТП. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Случилось».

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В мероприятии приняли участие автомобили МЧС, ДПС и кареты скорой помощи. Машины проехались по центральным улицам города. День памяти жертв ДТП проводят в третье воскресенье ноября. В 2022 году на дорогах Ямала произошло 4129 аварии. В результате 21 человек погиб и 295 получили травмы.