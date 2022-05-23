Автопробег «От Кузбасса до Донбасса» в поддержку жителей ДНР и ЛНР стартовал из Кемерова

Патриотический автопробег «От Кузбасса до Донбасса» стартовал сегодня в рамках патриотической акции «Связь поколений», организованной СК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Главная цель акции — поддержать жителей территорий ДНР и ЛНР, освобожденных в ходе специальной операции, а также российских военнослужащих и бойцов Народной милиции республик Донбасса.

Участники автопробега выедут из Кемерова, проследуют в Новосибирск, оттуда в Омск, затем в Тюмень, Екатеринбург, Уфу, Самару, Саратов и Волгоград. Завершится автопробег в Ростове-на-Дону.

Источник фото: СК РФ

К автопробегу присоединились добровольцы из числа офицеров СК РФ, представители добровольческих и общественных организаций.

Колонны с гуманитарным грузом сформировали с учетом потребностей людей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации.

Источник фото: СК РФ

«В каждом остановочном пункте маршрута организаторы и участники автопробега будут проводить патриотические мероприятия для молодежи, а также для ветеранов Великой Отечественной войны, которых они поздравят с прошедшим Днем Победы», — добавили в пресс-службе.

Из Ростова-на-Дону весь гуманитарный груз передадут жителям Донбасса.