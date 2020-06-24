Автоплатеж за коммуналку стал доступен в Москве

Москвичи теперь могут подключить автоплатеж за услуги ЖКХ и домашний телефон. Услуга доступна на сайте mos.ru, в сервисе «Мои платежи».

«Благодаря новой функции москвичи смогут без труда контролировать свои счета и быть уверенными в своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг. Настроить автоплатежи можно на конкретные даты месяца или в день выставления счета», — сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Чтобы настроить автоплатеж, нужно оплатить текущий счет по единому документу или за домашний телефон. Все счета отобразятся в сервисе «Мои платежи». После этого пользователь сможет подключить автоматический платеж.

Необходимо будет указать максимальную сумму автоматического платежа, который можно настроить только по банковской карте. Чтобы привязать карту, нужно будет ввести код, который придет в виде сообщения на сотовый телефон. Уведомления об оплате услуг ЖКХ будут приходить на электронную почту. В случае необходимости параметры автоплатежа можно изменить.

С помощью сервиса «Мои платежи» можно заплатить за детский сад, рассчитаться по транспортным штрафам и оплатить большинство государственных и муниципальных услуг.