Автономера с тремя шестерками и скрытым матом предложили запретить в РФ

Член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить в России автомобильные номера с тремя шестерками и неприличными буквенными сочетаниями. Письмо с такой инициативой было направлено главе ГИБДД Михаилу Черникову.

По словам Петрова, такие государственные знаки могут иметь скрытую обсценную лексику, националистические или оскорбительные выражения, пишет сайт NEWS.ru.

«Прошу Вас рассмотреть возможность изъятия из свободного обращения ГРЗ, имеющие нецензурные, провокационные, оккультные, националистические и иные негативные буквенно-цифровые значения», — говорится в документе.

Помимо прочего, он попросил при необходимости провести специальные экспертные консультации с представителями духовенства по вопросу норм для обозначений на номерах. Общественник отметил, что в последние годы правительство и Госавтоинспекция принимают ряд мер для улучшения ситуации на дорогах нашей страны. Вводятся новые автоматизированные системы наблюдения и слежения, а также снижаются бюрократические барьеры для граждан-автолюбителей.