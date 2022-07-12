Автомошенники из Оренбурга заплатят 870 тысяч рублей за инсценировку ДТП

Автомошенники из Оренбурга по решению Дзержинского районного суда заплатят 870 тысяч рублей за инсценировку ДТП ради страховых выплат. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

по мнению страховой компании, четверо жителей Оренбурга обманным путем добились страховых выплат, инсценировав ряд ДТП в районах области.

Они были признаны виновными в мошенничестве в области автострахования. Решение суда о выплате подсудимыми в пользу страховой компании 870 908 рублей еще можно будет обжаловать.