Общество 05 декабря 2023, 08:27 Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили Движение по Крымскому мосту восстановили через 4 часа после закрытия РИА «Новости»

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Движение для автомобилей возобновили по Крымскому мосту. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено» — говорится в сообщении.

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Проезд машин по Крымскому мосту перекрывали ранним утром во вторник, 5 декабря. Что стало причиной закрытия движения, неизвестно. Оперштаб просил находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие. Спустя четыре часа движение восстановили.

По состоянию на 08:00 в очереди со стороны Тамани стояли 50 транспортных средств. В пробке со стороны Керчи — также 50 машин.

По данным Telegram-канала Shot, в небе над Керчью утром 5 декабря прогремели взрывы. Очевидцы сообщали, что слышали порядка девяти ударов в районе Аршинцево и поселка Войково. Официально эту информацию не подтвердили. Связано ли временное перекрытие движение для автотранспорта по Крымскому мосту со звуками взрывов, также неизвестно.