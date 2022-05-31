Автомобильное движение перекроют на трассе Р-21 «Кола» под Петербургом 1 июня

В среду, 1 июня, на на трассе Р-21 «Кола» под Санкт-Петербургом будет перекрыто автомобильное движение из-за разведения Ладожского моста. Это продлится около 45 минут, написали «Невские новости».

Как сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, в период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке теплохода «Капитан Джуманов» будет производиться разводка моста через реку Нева.

Автомобилистов просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.