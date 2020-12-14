Автомобильная отрасль сократила больше всех сотрудников в 2020 году

Всего в исследовании приняли участие 545 российских и зарубежных компаний, которые работают на территории России, и 4385 работников. Около 27% предприятий заявили о сокращении штата. Это на 16% больше, чем по результатам прошлогоднего опроса. При этом 3% компаний сократили свой штат на 26–50%, а 4% — более чем на 51%.

«В 2020 году мы все столкнулись с масштабным и непредсказуемым „черным лебедем“. Компаниям пришлось в срочном порядке оптимизировать процессы и так или иначе встать перед выбором, сокращать или нет сотрудников», — прокомментировал результаты исследования генеральный директор Hays в России Алекс Штейнгардт.

Помимо автомобильной отрасли, с сокращением столкнулись сотрудники туристических фирм, ресторанного бизнеса, компаний девелопмента недвижимости и организаций из нефтегазовой сферы.