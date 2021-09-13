Автомобилям на механике предсказали скорое исчезновение из России

Автомобили с механической коробкой передач могут в скором времени исчезнуть с российского рынка. По прогнозу автоэксперта Петра Баканова, это произойдет уже через три-четыре года. И главная причина их исчезновения — ужесточение экологических норм.

Специалист объяснил, что механическая коробка просто не может обеспечить те параметры выхлопа, которые возможны на какой-либо из двухпедальных версий. Так, например, вариатор был изначально разработан для экономии топлива и снижения выбросов, отметил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Следом за новыми машинами на механике начнут пропадать и автомобили с МКПП со вторичного рынка. Еще одни факторы, которые повлияют на это, — рост популярности автоматической трансмиссии и постепенное внедрение автопилота. К тому же такие автомобили более простые в управлении.

Постепенно, по мнению специалиста, механика превратится в нишевый продукт не для широкой аудитории. В первую очередь от МКПП начнут отказываться на новых моделях машин, а дальнейший переход на автомат произойдет постепенно вместе со сменой модельных линеек.

«Это произойдет в ближайшие три-четыре года в автосалонах и через 10–15 лет — на вторичном рынке», — уточнил Баканов.

При этом эксперт отметил, что коммерческий транспорт, многие автомобили в лоукост-сегменте, в частности недорогие внедорожники, еще долго будут продавать с механической трансмиссией.