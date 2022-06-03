Автомобилисты смогут добраться из Санкт-Петербурга в Екатеринбург за 17 часов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале рассказал о расширении коридора Европа - Западный Китай. По его словам, теперь автомобилисты смогут добраться из Петербурга в Екатеринбург за 17,5 часа, написали «Невские новости».

Хуснуллин отметил, что это станет возможным благодаря расширению трассы до четырех полос на 1900 километре пути. Ранее дорога межда городами заниимала 30 часов следования.

В коридор Запад — Восток входят такие города как Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Курган. Проект должен быть реализован за три с половиной года.