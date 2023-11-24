Общество 24 ноября 2023, 14:06 Автомобилисты Петербурга заплатили около 36 млн рублей с начала года за вождение в нетрезвом виде

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С начала 2023 года приставы Петербурга взыскали с водителей, которые управляли машинами в нетрезвом виде, около 36 миллионов рублей. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Как уточнили в ГУ ФССП по Петербургу, судебные штрафы в отношении 1 830 петербуржцев поступили для принудительного исполнения.

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В ведомстве подчеркнули, что количество исполнительных производств за нетрезвую езду сократилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.