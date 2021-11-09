Автомобилисты перепутали букву и уехали в Свердловскую область вместо Тюменской

В Тюменской области находится село Аромашево, а в Свердловской области — село Арамашево. Двое мужчин перепутали названия и оказались по ошибке в свердловском населенном пункте.

«Двое парней приехали к нам в село Арамашево Свердловской области из Тюмени. Один вез другого. Парень прилетел из Москвы в Тюмень. И ему нужно было в село Аромашево Тюменской области. Вы бы видели его реакцию, когда я сказал, что они не в той области», — заявил читатель издания E1.ru.

По его словам, молодым людям нужно было ехать из Тюмени на юго-восток, но они поехали на запад и проехали 300 километров. Все это время путешественники ехали по навигатору. Их не смутил тот факт, что в итоге они оказались в Свердловской области.

В итоге им пришлось разворачиваться, ведь Аромашево находится в 260 километрах к юго-востоку от Тюмени.

Собеседник издания добавил, что молодые люди приехали на улицу Пушкарева в свердловском селе, а потом развернулись и поехали назад. В результате им пришлось преодолеть на обратном пути еще почти 600 километров.

Интересно, что мужчины перепутали не только регион, но также и улицу. Им нужен был дом на улице имени Пушкина, а не на улице Пушкарева.