Автомобилисты не оценили предложение о пожизненном лишении прав за нетрезвое вождение

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин прокомментировал заявление вице-премьера Марата Хуснуллина об ужесточении законодательства за вождение в нетрезвом виде. По его словам, пожизненное лишение прав не поможет решить проблему смертности на дорогах, написало ИА НСН.

«Пожизненным наказание может быть только в виде лишения свободы. Если вы пожизненно лишили прав человека на управление транспортным средством, но не лишили его свободы, он сядет за руль, наплевав на все, извините за выражение. Ему терять нечего, хуже уже не будет, ему уже нет смысла это наказание выдерживать, чтобы сесть за руль на законных основаниях. А если пожизненно лишать свободы только за пьяное вождение, что тогда делать с убийцами и другими лицами, которые совершили особо тяжкие преступления?», — отметил Похмелкин.

По его словам, достаточно проводить профилактическую работу с нарушителями, но не лишать их прав на пожизненный срок. Для того, чтобы люди не садились за руль в нетрезвом виде, надо следить, чтобы они не пили или пили как можно меньше. Необходимо создавать алкозамки и все, что с этим связано, заключил председатель движения.

Ранее Хуснуллин дал поручение МВД, Минздраву и Минюсту представить предложения по ужесточению законодательства за вождение в нетрезвом виде, в том числе проработать возможность введения уголовной ответственности и пожизненного лишения прав.