Общество 01 февраля 2023, 13:21 Автомобилистов предупредили о возможном подорожании бензина к лету 2023 года

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, что в 2023 году на рынке будут действовать немало факторов, которые приведут к росту цен на бензин.

Специалисты считают, что повышение цен произойдет на 5–11%, то есть выше прогнозируемой инфляции. С 2023 года в России повысили налог на добычу полезных ископаемых, а это, в свою очередь, увеличивает нагрузку на бизнес и снижает прибыль нефтяных компаний.

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Также на повышение цен повлияет введенный ЕС потолок цен на нефть и запрет на импорт нефтепродуктов из России, которое начнет действовать 5 февраля.

К лету бензин марки АИ-92 может подорожать до 50 рублей за литр, АИ-95 — до 55 рублей, дизель — до 60 рублей, считает Деев.