Автомобилистов предупредили о новых штрафах с 2022 года

С 2022 года штраф за отсутствие техосмотра может быть увеличен до двух тысяч рублей. Такую же сумму автовладельцы могут заплатить за мойку автомобиля в неположенном месте. Министерство юстиции РФ совместно с другими ведомствами готовит поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), сообщил сайт Autonews со ссылкой на ведомство.

Нововведения, как отмечается, не коснутся нештрафуемого порога превышения скорости в 20 километров в час.

Также планируется оставить прежним наказание за езду в нетрезвом виде — штраф 30 тысяч рублей и два года лишения прав. Но если в авто будут находиться несовершеннолетние в момент нарушения, то штрафная санкция вырастет до 50 тысяч рублей и трех лет лишения прав.

За проезд и парковку автомобиля на газоне водителям грозит до четырех тысяч рублей, на детских и спортивных площадках — до пяти тысяч рублей.

За брошенный автохлам также начнут штрафовать, санкция составит до трех тысяч рублей.

Кроме того, в новом КоАП расширят пункт о неисправностях авто, за которые сейчас грозит штраф в 500 рублей. За езду без ОСАГО наказывать будут камеры фотофиксации, а не автоинспектор. А штраф за превышение средней скорости нельзя будет оспорить в суде, потому что в документе пропишут определение средней скорости и наказание за ее превышение.

Наказывать водителей по новым статьям начнут не раньше 2022 года.

Нововведения ждут российских водителей уже этой осенью. С 1 сентября изменился знак, который предупреждает водителей о камере — знак 8.23 «Фотовидеофиксация» заменят на табличку 6.22 «Фотовидеофиксация». Новый знак не показывает на конкретное место применения камер, но за 150-300 метров предупреждает об установленных устройствах. А с 1 октября диагностические карты, чей срок действия закончился в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, будут считать недействительными.